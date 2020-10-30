Сбой в работе портала "Госуслуги" вызвал очереди у подразделения ГИБДД в Уфе

Уфа | 30 окт 2020 | 08:45

На днях в социальных сетях появились фотографии с толпящимися людьми у здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела, расположенного на проспекте Октября. По словам Динара Гильмутдинова, живая очередь у входа образовалась из-за сбоя в работе портала "Госуслуги".







До устранения технических проблем ожидающих развели по нескольким потокам. Теперь с одной стороны здания стоят те, кто приходит сдавать экзамены, с другой – те, кто регистрирует автомобиль, получает или меняет водительское удостоверение. Внутри здания сотрудник ГИБДД следит за соблюдением санитарных правил. Ограничили количество людей в помещении – не более 50 человек. Также с первого ноября часть услуг по линии ГИБДД, не требующих осмотра транспортного средства, можно будет получить в офисах МФЦ по всей республике. Такие меры приняты в целях обеспечения мер безопасности и для разгрузки очередей.

Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан:



- Не надо приходить с утра пораньше. В течение дня всех примем, до 18:00 принимаем документы. В 18:15 даже примем, если люди есть еще. Всех обслужим до последнего клиента.

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