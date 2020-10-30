В Уфе трагически скончалась преподаватель медуниверситета Галия Тимирханова

В Уфе 29 октября на 58 году жизни скончалась Галия Тимирханова – доцент кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии Башкирского медуниверситета. Об этом сообщается на официальной странице БГМУ в соцсетях.
«Галия Амировна была отличным преподавателем, отличавшимся терпимостью, мудростью и пониманием, всегда готова была прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Соболезнуем родным и близким! Память о ней навсегда останется в наших сердцах!», – говорится в сообщении.