В Уфе трагически скончалась преподаватель медуниверситета Галия Тимирханова

Уфа | 30 окт 2020 | 11:30

В Уфе 29 октября на 58 году жизни скончалась Галия Тимирханова – доцент кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии Башкирского медуниверситета. Об этом сообщается на официальной странице БГМУ в соцсетях.







«Галия Амировна была отличным преподавателем, отличавшимся терпимостью, мудростью и пониманием, всегда готова была прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Соболезнуем родным и близким! Память о ней навсегда останется в наших сердцах!», – говорится в сообщении.



О причинах смерти преподавателя не сообщается.



Ранее сообщалось о смерти всеми любимого народного артиста Ратмира Бадретдинова. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на коллег деятеля культуры, он попал в больницу с пневмонией.





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Фото: БГМУ