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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 92 человека: данные за 30 октября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 92 человека: данные за 30 октября

Коронавирус в Башкирии | 30 окт 2020 | 11:38

Министерство здравоохранения республики опубликовало оперативные данные о распространении новой коронавирусной инфекции.

На 11 часов 30 октября 2020 года в Башкирии 10678 подтвержденных случаев заражения. Суточный прирост заболевших вновь побил рекорд – 92 человека. Еще вчера рекорд был зафиксирован на отметке 86. Продолжает лечиться 981 гражданин Башкирии, в их числе 201 пациент госпиталей.



Выздоровели за весь период пандемии 9645 человек. За последние сутки выздоровели 90 граждан. Количество жертв коронавируса официально не увеличилось.

Ранее, в Минздраве Башкирии рассказали, в каких городах и районах больше всего зараженных коронавирусом.

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Источник: proural.info

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