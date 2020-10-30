Синоптики рассказали, какая погода будет в ноябре 2020 года в Башкирии

| 30 окт 2020 | 18:37

Сегодня, 30 октября, Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ноябрь. Пора доставать резиновые сапоги и теплый шарф из шкафа.



Синоптики, отталкиваясь от данных Гидрометцентра России отметили, что среднесуточная температура воздуха в ноябре будет -3... -4 °C. Это на 1 градус выше нормы. Будет снежно и сыро.







В выходные дни, 31 октября и 1 ноября, в республике польют дожди и выпадет снег.

— В республике сохранится повышенный температурный режим, на 4–5 градусов выше нормы, — рассказали в Башгидрометцентре. — Преобладающая температура воздуха ночью -3... +2 °C, при прояснениях до -8 °C, днем 31 октября +5... +10 °C, 1 ноября за холодным фронтом похолодает до +2... +7 °C.

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Фото: pixabay.com