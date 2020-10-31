В Уфе прощаются с Ульфатом Мустафиным

Сегодня, 31 октября, в Уфе в Доме Госсобрания – Курултая РБ проиходит церемония прощания с мэром башкирской столицы Ульфатом Мустафиным. Проводить градоначальника пришли его коллеги и близкие. Руководителя администрации хоронят в закрытом гробу.
Ульфат Мустафин скончался 29 октября на 62-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Свои соболезнования семье погибшего принес глава Башкирии Радий Хабиров.
Позже стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с градоначальником. Посмотреть ее можно в прямом эфире.