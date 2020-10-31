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В Уфе прощаются с Ульфатом Мустафиным

В Уфе прощаются с Ульфатом Мустафиным

Уфа | 31 окт 2020 | 10:34

Сегодня, 31 октября, в Уфе в Доме Госсобрания – Курултая РБ проиходит церемония прощания с мэром башкирской столицы Ульфатом Мустафиным. Проводить градоначальника пришли его коллеги и близкие. Руководителя администрации хоронят в закрытом гробу. 

Ульфат Мустафин скончался 29 октября на 62-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Свои соболезнования семье погибшего принес глава Башкирии Радий Хабиров.



Позже стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с градоначальником. Посмотреть ее можно в прямом эфире.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования близким и родным скончавшегося градоначальника.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Олег Яровиков

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