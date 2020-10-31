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В Чекмагушевском районе прошли похороны мэра Уфы Ульфата Мустафина

В Чекмагушевском районе прошли похороны мэра Уфы Ульфата Мустафина

Чекмагушевский район | 31 окт 2020 | 17:23

Сегодня, 31 октября, в последний путь проводили мэра столицы Башкирии Ульфата Мустафина, который скончался от последствий коронавируса. Градоначальника родные решили похоронить в Чекмагушевском районе, откуда он родом.



На погребении Мустафина были все его близкие люди, а также многочисленные коллеги и первые лица. Глава Башкирии Радий Хабиров, который на траурном митинге во время произнесенной речи не смог сдержать слез, также остался до конца похорон. Поминального обеда в честь усопшего решили не устраивать из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.


Напомним, что печальную для всех весть сообщили в минувший четверг, 29 октября. В пресс-службе главы Башкирии подтвердили информацию о том, что мэр башкирской столицы скончался от тяжелых последствий COVID-19. Жители Башкирии до конца надеялись, что Ульфат Мансурович сможет побороть болезнь. К большому сожалению, это не произошло. В должности мэра Уфы Ульфат Мустафин работал два года и умер в день своего назначения. Сегодня в Уфе прошла прощальная церемония.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Олег Яровиков

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