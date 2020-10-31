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Жители Башкирии могут получить вознаграждение в 50 тысяч рублей

Жители Башкирии могут получить вознаграждение в 50 тысяч рублей

| 31 окт 2020 | 17:34

Жители Башкирии могут получить денежное вознаграждение до 50 тысяч рублей. Но не все. За что именно в республике могут заплатить такие деньги, рассказали в Министерстве торговли и услуг РБ.



Минувшим днем в министерстве сообщили о возобновлении выплат за достоверную информацию о точках продажи нелегальной алкогольной продукции. Причем всем, кто решит передать эту информацию, гарантируют конфиденциальность. А получить за один информативный звонок можно будет денежное поощрение.

Пресс-служба Министерства торговли и услуг РБ:

Гражданам, сообщившим о подпольном производстве и продаже суррогата, будет выплачиваться денежное вознаграждение. За информацию о производителях суррогатного алкоголя – 50 тысяч рублей, о продавце – две тысячи рублей.

Звонки принимают ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по номеру колл-центра: 8 (800) 201-89-03. Граждан просят сообщать адреса продажи и, по возможности, цену за единицу бутылки.

Ранее сообщалось о том, что почти половине семей (48,7%) в Башкирии хватает средств только на еду и одежду, но не на товары длительного пользования. Данные исследования по итогам II квартала 2020 года приводит Росстат.

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Источник: bash.news

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