Жители Башкирии могут получить вознаграждение в 50 тысяч рублей

| 31 окт 2020 | 17:34

Жители Башкирии могут получить денежное вознаграждение до 50 тысяч рублей. Но не все. За что именно в республике могут заплатить такие деньги, рассказали в Министерстве торговли и услуг РБ.







Минувшим днем в министерстве сообщили о возобновлении выплат за достоверную информацию о точках продажи нелегальной алкогольной продукции. Причем всем, кто решит передать эту информацию, гарантируют конфиденциальность. А получить за один информативный звонок можно будет денежное поощрение.



Пресс-служба Министерства торговли и услуг РБ:



Гражданам, сообщившим о подпольном производстве и продаже суррогата, будет выплачиваться денежное вознаграждение. За информацию о производителях суррогатного алкоголя – 50 тысяч рублей, о продавце – две тысячи рублей.

Звонки принимают ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по номеру колл-центра: 8 (800) 201-89-03. Граждан просят сообщать адреса продажи и, по возможности, цену за единицу бутылки.





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