Погода в Башкирии сегодня, 1 ноября 2020 года: ожидаются осадки

| 01 ноя 2020 | 10:27

Не особо радужным и светлым будет это воскресенье в Башкирии. Если судить по прогнозам синоптиков. В некоторых городах и вовсе полдня будет лить дождь, в других ненадолго может выглянуть солнце.



Но ветра и общее серое настроение погоды в первый день ноября наводит тоску. В целом, безумств от природы в этот день ждать не стоит. Что именно спрогнозировали синоптики, далее в нашем материале.







Погода в Уфе на 1 ноября

В Уфе в первый день ноября будет довольно пасмурно. Кроме того, в первой половине дня ожидаются дожди. По сообщению синоптиков, осадки будут лить с ночи и до 11-12 часов.



Утром температура воздуха составит 3 градуса тепла, к 14 часам – поднимется до 5 градусов тепла. Вечером вернется к утреннему показателю. Также в течение дня ожидаются несильные порывы ветра до 7 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 1 ноября

В Стерлитамаке в этот день дождей не обещают. Судя по прогнозу, осадки возможны только в ночь с субботы на воскресенье. Но день все равно будет довольно пасмурным. Также синоптики сообщают об усилении ветра до 6-7 метров в секунду.



К 8 утра в Стерлитамаке температура воздуха составит не более 3 градусов тепла. Днем – 6 градусов, а вечером – не выше 4 градусов тепла.



Погода в Нефтекамске на 1 ноября

В Нефтекамске 1 ноября окажется еще более прохладным и ветреным. Солнечных лучей, судя по прогнозу, ждать не стоит весь день. Но и дождя тоже. До 11 часов дня ветер будет довольно умеренным, но потом поднимется до 9 метров в секунду.



В 8 утра в городе обещают всего лишь 2 градуса тепла, днем – не выше 3. А к 20 часам температура воздуха упадет до отметки +1 градус.



Погода в Октябрьском на 1 ноября

В Октябрьском 1 ноября никаких просветов тоже не ожидается. До 8 утра и вовсе будет лить дождь. Правда, в течение дня, уверен синоптики, осадков не ожидается. Ветер, кстати говоря, поднимется до 8 метров в секунду примерно после 10-11 часов утра.



К 8 часам утра синоптики прогнозируют 4 градуса тепла. Днем – теплее лишь на 1 градус. А к 20 часам – понижение температуры до 3 градусов тепла.



Погода в Белорецке на 1 ноября

Белорецку повезло больше. В это воскресенье здесь ненадолго не в полную силу, но все же выглянет солнце, примерно в промежутке с 11 до 17 часов. А до 11 часов утра ожидается ветер с разгоном до 8 метров в секунду.



В 8 утра в Белорецке термометр покажет не более 2 градусов тепла. Днем – 5 градусов. Уже к 20 часам столбик термометра упадет до +1.









Погода в Кумертау на 1 ноября

В Кумертау 1 ноября солнце выглянет примерно в 17 часов и вскоре зайдет за горизонт. Все остальное время в городе обещают пасмурную погоду с легким ветром. До 11-12 часов дня будет лить дождь.



В 8 утра в городе синоптики обещают не более 3 градусов тепла. Днем, часам к 14, температура воздуха поднимется до 6 градусов, а вечером – упадет до +2.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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