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В Уфе умер скульптор Владимир Дворник

В Уфе умер скульптор Владимир Дворник

Уфа | 01 ноя 2020 | 21:11

В Уфе в возрасте 48 лет скончался скульптор Владимир Дворник. Он является автором памятников Акмулле, Тукаю, Мубарякову, Биишевой, Шаймуратову, Чапаеву и многим другим. О смерти скульптора сообщили в Министерстве культуры Башкирии.

— Он внес большой вклад в развитие изобразительного искусства республики. Светлая память о замечательном человеке, выдающемся скульпторе навсегда сохранится в наших сердцах, — прокомментировали в ведомстве. — Министерство культуры приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Александровича.


Смерть Дворника прокомментировал его близкий друг экскурсовод Сергей Орлов. По его словам, у скульптора были проблемы с сердцем.

— Умер лучший скульптор Уфы Владимир Дворник. Какой талант! Всего 48 лет. Сейчас в морге. Сердце, вероятно, более точный диагноз покажет вскрытие, — написал он на своей странице в соцсети. — Несколько дней назад разговаривали по телефону. Нахожусь в шоке от такой потери... Как жаль...


В выходные в Уфе прошла церемония прощания с мэром Ульфатом Мустафиным. На похоронах чиновника выступал Радий Хабиров — он не смог сдержать слез.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети

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