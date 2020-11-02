Погода в Башкирии сегодня, 2 ноября 2020 года: местами пройдет снег
| 02 ноя 2020 | 08:44
Синоптики регионального гидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, сегодня, 2 ноября, в Башкирии местами пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем +1,+6°.
Завтра, 3 ноября, существенных осадков не ожидается. Ветер слабых переменных направлений. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, местами до -11°, днем столбики термометров покажут 0,+5°.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
Фото: pixabay.com
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