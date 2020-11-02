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Погода в Башкирии сегодня, 2 ноября 2020 года: местами пройдет снег

Погода в Башкирии сегодня, 2 ноября 2020 года: местами пройдет снег

| 02 ноя 2020 | 08:44

Синоптики регионального гидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни.

Так, сегодня, 2 ноября, в Башкирии местами пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем +1,+6°.

Завтра, 3 ноября, существенных осадков не ожидается. Ветер слабых переменных направлений. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, местами до -11°, днем столбики термометров покажут 0,+5°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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