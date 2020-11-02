В Уфе оштрафовали банк после проверки мусорных ведер

Уфа | 02 ноя 2020 | 09:54

В отделе ПАО «Сбербанк» Уфы были зафиксированы санитарно-эпидемиологические нарушения, об этом сообщает сайт РБК-Уфа.







Оказалось сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в организации. Они обнаружили, что в подразделении работники используют одноразовые маски более 7 часов. Это стало известно после проверки мусорных контейнеров – там не оказалось использованных СИЗ. Кроме того, в помещении не проводилась уборка, проветривание и обработка поверхностей антисептиком. Несоблюдение противокоронавирусных мер привели к увеличению заболевших работников.



В Советском районе Уфы по этому делу состоялся суд, на который начальник отдела банка не явился. Адвокат обвиняемого из-за этого попросила прекратить процесс, однако с ней не согласились. По итогу сотруднику «Сбербанка» суд назначил наказание. Ему предстоит выплатить минимальный штраф в сумме 50 тысяч рублей.



Напомним, в Башкирии за девять месяцев было зарегистрировано 23 тысячи случаев внебольничной пневмонии. 30 октября, как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, был побит суточный рекорд по суточному приросту ковидных пациентов – 92 человека.





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