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Погода в Башкирии сегодня, 3 ноября 2020 года: без осадков

Погода в Башкирии сегодня, 3 ноября 2020 года: без осадков

| 03 ноя 2020 | 08:37

В Башкирии в ближайшие два дня не будет осадков. Подробный прогноз погоды подготовили синоптики Башгидромета.

Так, 3 ноября осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит +5,+10°.

В республике 4 ноября так же без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3,+2°, в горных районах до -8°, днем +6,+11°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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