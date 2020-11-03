В Башкирии стартовал кулинарный флешмоб ко Дню народного единства

| 03 ноя 2020 | 10:07

С 2 по 4 ноября 2020 года в республике проходит кулинарный флешмоб под названием «Вкусно, национально». Данная акция была приурочена ко Дню единства.







Для того, чтобы стать участником гастрономического мероприятия, нужно в соцсетях выложить рецепт национального блюда. Необходимым условием является наличие хештегов #ВкусноНациональноБашктортостан. Стоит отметить, что принять участие в акции может каждый житель.



Во флешмобе уже участвуют уфимские шеф-повара. Первой рецептом поделилась Доно Абдуракибова. Она рассказала, как правильно приготовить салат «Сабантуй». А уже сегодня, 3 ноября, в 4 часа кулинарными секретами будет делиться Татьяна Дымова. Она расскажет нюансы рецептов салата «Башкирский» и традиционного зурбеляша. Завтра, 4 ноября, в полдень шеф-повар Павел Киселев в прямом эфире откроет тайны авторского кыстыбыя, а в 6 часов Марина Салихова научит жителей республики готовить «Грушу в меде». В 7 вечера шеф-повар Максим Лазарев приготовит в прямом эфире бишбмармак.



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