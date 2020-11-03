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В Уфе объявивший голодовку коллектив художественной школы вышел на одиночные пикеты

В Уфе объявивший голодовку коллектив художественной школы вышел на одиночные пикеты

Уфа | 03 ноя 2020 | 11:53

Сегодня, 3 ноября, преподаватели и родители учащихся детской художественной школы №1 вышли на одиночные пикеты к Дому правительства. Об этом в социальных сетях сообщили общественники Альберт Рахматуллин и Алла Яковлева.



Напомним, между Уфимской школой искусств и художественной школой №1 возник конфликт. Однако 28 октября, несмотря на заверения мэрии города, что все вопросы решились, коллектив второго учебного учреждения объявил голодовку. Люди требовали восстановления в должности директора Сергея Андреева. Кроме того, они хотели разделить договор аренды между Уфимской школой искусств и художественной школой №1 для того, чтобы стать независимым учреждением.

— Люди уже неделю как голодают. Однако городские власти вопрос так и не решают. И снова все сводится к вмешательству Главы республики. По-другому у нас вопросы не решаются, к сожалению, — сообщил Альберт Рахматуллин. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе оштрафовали банк после проверки мусорных ведер. Они обнаружили, что в подразделении работники используют одноразовые маски более 7 часов.

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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