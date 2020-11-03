В Башкирии спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

| 03 ноя 2020 | 15:08

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение о резком ухудшении погоды завтра, 4 ноября.







По данным аварийного ведомства, ночью и утром местами по республике ожидается гололед и туман. Видимость на дорогах сократится до 500 метров и менее.



– Во время гололеда передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, – передали в МЧС.



Синоптики Башгидромета тем временем сообщают, что 4 ноября температура воздуха ночью составит -3, +2°, (в горных районах до -8°), днем +6, +11°. Осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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