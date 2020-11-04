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Стало известно, когда в Башкирии ляжет снег

Стало известно, когда в Башкирии ляжет снег

| 04 ноя 2020 | 13:29

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, когда в Башкирии ляжет снег.



Как спрогнозировали метеорологи, текущая неделя в республике будет теплой: днем +10, +5. А сегодня, 4 ноября, температура воздуха повысится аж до 14 градусов тепла, но это касается только юга Башкирии. Не всё так радужно, сотрудники Башгидрометцентра советуют скорее утепляться и не поддаваться соблазну гулять под солнцем без варежек и в осенних сапогах. Следующая неделя будет холодной.

Уже 6 ноября пройдут небольшие дожди, 7 и 8 ноября они начнут лить интенсивно. Позднее перейдут в мокрый снег. Со слов синоптиков, 10 ноября температура воздуха понизится до -2 и снег ляжет.


— На дорогах ситуация ухудшится до гололедицы и снежного наката, — сообщили в Башгидрометцентре.

На сайте Newsbash.ru сказано, что 13 ноября температура воздуха опустится до -7 днем и -11 ночью.

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Источник: ufa1.ru

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