Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Соцсеть «ВКонтакте» начала отслеживать негативно настроенных пользователей

Соцсеть «ВКонтакте» начала отслеживать негативно настроенных пользователей

Соцсеть «ВКонтакте» начала отслеживать негативно настроенных пользователей

| 04 ноя 2020 | 18:24

Социальная сеть «ВКонтакте» начала бороться с оскорблениями и травлей пользователей в комментариях. В течение Дня народного единства администраторы сообществ смогут включить фильтр враждебности в комментариях, а сама соцсеть будет отслеживать негатив и просить людей не тратить на него время.



«У администраторов появится возможность включить специальный фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества, а комментаторы увидят предложение отказаться от обидных реплик», — приводит RNS выдержку из сообщения соцсети. Там уточнили, что эти инструменты работают на основе специальных алгоритмов, например, нейросети, распознающей оскорбления.

Пользователю, который напишет комментарий с оскорблением или угрозой, будет отправлено письмо. Автор получит совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. В прошлом году такая мера сократила количество оскорблений в комментариях на 36%.


После тестового периода 4 ноября начнется долгосрочный тест. По результатам эксперимента команда «ВКонтакте» примет решение о дальнейшем использовании функции.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: pixabay.com

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: