Погода в Башкирии сегодня, 5 ноября 2020 года: грядут дожди
| 05 ноя 2020 | 08:39
В Башкирию придут дожди. Об ухудшении погодных условий сообщают синоптики Башгидромета.
Так, 5 ноября днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +6,+11°.
В пятницу, 6 ноября, ночью местами, днем по республике пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1,+4°, днем +5,+10°.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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