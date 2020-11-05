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Погода в Башкирии сегодня, 5 ноября 2020 года: грядут дожди

Погода в Башкирии сегодня, 5 ноября 2020 года: грядут дожди

| 05 ноя 2020 | 08:39

В Башкирию придут дожди. Об ухудшении погодных условий сообщают синоптики Башгидромета.

Так, 5 ноября днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +6,+11°.

В пятницу, 6 ноября, ночью местами, днем по республике пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1,+4°, днем +5,+10°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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