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Погода в Башкирии сегодня, 6 ноября 2020 года: дожди и гололед
| 06 ноя 2020 | 08:38
В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Прогноз погоды на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.
Так, 6 ноября пройдут небольшие дожди, утром местами будет гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +4,+9°.
В республике 7 ноября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3°.