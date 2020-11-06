Погода в Башкирии сегодня, 6 ноября 2020 года: дожди и гололед

| 06 ноя 2020 | 08:38

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Прогноз погоды на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.



Так, 6 ноября пройдут небольшие дожди, утром местами будет гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +4,+9°.







В республике 7 ноября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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