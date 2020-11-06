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Волонтеры бесплатно раздадут жителям Уфы 10 тысяч медицинских масок

Волонтеры бесплатно раздадут жителям Уфы 10 тысяч медицинских масок

Уфа | 06 ноя 2020 | 09:40

Сегодня, 6 ноября, в Уфе вновь состоится акция #МаскаВПомощь, в рамках которой горожанам раздадут почти десять тысяч защитных масок в качестве профилактики распространения коронавируса.



Волонтеры будут раздавать маски все желающим с 12 до 14 часов в разных районах Уфы. В Ленинском районе средство защиты можно будет получить в поликлинике №44 и на Зареченском рынке, в Октябрьском – в поликлиниках №43, 38 и детской поликлинике №5, в Кировском – в Республиканском кардиоцентре, на Гостином Дворе и РКБ имени Куватова. На территории Калининского района волонтеров с масками можно будет увидеть в поликлинике №35 и детской поликлинике №4, на территории Советского района – в ТЦ «Семья» и «Аркада», в Демском – в детском поликлинике на улице Правды и поликлиническом отделении горбольницы, в Орджоникидзевском – в горбольнице №10 и детской поликлинике №8.

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Ранее сообщалось о том, что в Уфе оштрафовали банк после проверки мусорных ведер. В помещении учреждения не проводилась уборка, проветривание и обработка поверхностей антисептиком. Несоблюдение противокоронавирусных мер привели к увеличению заболевших работников.

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Источник: www.sobkor02.ru

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