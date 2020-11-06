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В Башкирии подготовили документ об обязательной самоизоляции

В Башкирии подготовили документ об обязательной самоизоляции

Коронавирус в Башкирии | 06 ноя 2020 | 11:27

Заместитель председателя Государственного собрания – Курултая РБ Рустем Ахмадинуров рассказал о начале обязательной самоизоляции с 9 ноября. В социальных сетях он сообщил, что региональный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией разработал соответствующее распоряжение. Распространится указ на граждан старше 65 лет. Такое решение связано с обострением пандемии и тяжелым течением COVID-19 у пожилых. Также Рустем Ахмадинуров отметил, что для походов в магазин и аптеку этим гражданам выделят «счастливый час».



— Берегите здоровье и в ближайшие до объявления локдауна дни, в случае необходимости, совершите запланированные поездки за пределами дома. Дальше, думаю, как минимум месяц – до конца ноября – придется оставаться дома, — написал Рустем Ахмадинуров. 

Напомним, 2 ноября на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров говорил о том, что планируется сделать режим самоизоляции обязательным. Он говорил о лицах старше 65+ и гражданах, имеющих хронические заболевания.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии коечный фонд для лечения больных коронавирусом сократился за неделю почти в два раза. Как сообщили в Минздраве, в больницах республики лежат 260 ковид-положительных пациентов, 16 из них находятся в тяжелом состоянии, а трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Источник: proural.info

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