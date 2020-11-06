Башстат опубликовал данные о доле мужского населения Башкирии

| 06 ноя 2020 | 12:49

На начало 2020 года в Башкирии проживало более 1,893 млн мужчин или 46,9% от общей численности населения, в том числе в городской местности – более 1,149 млн, в сельской – 744,2 тыс. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Башстата ко Всемирному дню мужчин.







В начале текущего года в республике в целом на 100 мужчин приходилось 113 женщин, и чем старше возрастная категория, тем больше женщин на 100 мужчин.



«Ухудшение соотношения полов происходит, прежде всего, из-за более высокой смертности мужчин», - указывают аналитики.



По данным статистиков, в регионе сохраняется проблема более низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин (67,26 лет) по сравнению с женщинами (77,96 лет).





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