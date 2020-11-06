В Мелеузе сотрудница УФСИН спасла из горящего дома двух подростков

Мелеузовский район | 06 ноя 2020 | 14:36

Старший инспектор группы кадров Межрегионального учебного центра (г. Мелеуз) старший лейтенант внутренней службы Анастасия Денисова, рискуя собственной жизнью, спасла из горящего дома двух подростков.



Возгорание произошло на улице Аксакова в городе Мелеуз.







Анастасия Денисова, проживающая в доме напротив, заметила задымление и услышала детские голоса. Она знала, что в этом доме живет семья с двумя детьми.



Когда старший инспектор подбежала к окну горящего дома, увидела четырнадцатилетнюю девочку и одиннадцатилетнего мальчика, которые не смогли выбраться самостоятельно. Через открытое окно Анастасия вытащила детей, отвела их к себе домой, успокоила и переодела в чистую одежду.



В это время прибыли пожарные и потушили пожар.

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