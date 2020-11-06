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В Мелеузе сотрудница УФСИН спасла из горящего дома двух подростков

В Мелеузе сотрудница УФСИН спасла из горящего дома двух подростков

Мелеузовский район | 06 ноя 2020 | 14:36

Старший инспектор группы кадров Межрегионального учебного центра (г. Мелеуз) старший лейтенант внутренней службы Анастасия Денисова, рискуя собственной жизнью, спасла из горящего дома двух подростков.

Возгорание произошло на улице Аксакова в городе Мелеуз.



Анастасия Денисова, проживающая в доме напротив, заметила задымление и услышала детские голоса. Она знала, что в этом доме живет семья с двумя детьми.

Когда старший инспектор подбежала к окну горящего дома, увидела четырнадцатилетнюю девочку и одиннадцатилетнего мальчика, которые не смогли выбраться самостоятельно. Через открытое окно Анастасия вытащила детей, отвела их к себе домой, успокоила и переодела в чистую одежду.

В это время прибыли пожарные и потушили пожар.

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Как отметила сама Анастасия Денисова, «с каждым может произойти такое несчастье, я считаю, люди должны помогать друг другу, я даже не думая бросилась на помощь, ведь от меня зависели детские жизни».

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе двое сельчан угнали легковушку, чтобы добраться на свидание и попали в аварию.

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Источник: sterlegrad.ru

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