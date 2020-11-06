Жительница Зианчуринского района выиграла в лотерею 5 тонн асфальта
Зианчуринский район | 06 ноя 2020 | 16:04
Жительница Башкирии выиграла в лотерею пять тонн асфальта. О победительнице акции, проводимой для подписчиков местной газеты в Зианчуринском районе, сообщило 6 ноября информагентство «Башинформ».
«Работники дорожного хозяйства района положили асфальт во дворе победительницы, жительницы села Исянгулово Лилии Акчуриной», – объяснили в издании.
Оказалось, что среди изданий, на которые Акчурина уже много лет подряд оформляет подписку, есть и газета «Аргументы и Факты».
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: Башинформ
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