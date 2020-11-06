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Жительница Зианчуринского района выиграла в лотерею 5 тонн асфальта

Жительница Зианчуринского района выиграла в лотерею 5 тонн асфальта

Зианчуринский район | 06 ноя 2020 | 16:04

Жительница Башкирии выиграла в лотерею пять тонн асфальта. О победительнице акции, проводимой для подписчиков местной газеты в Зианчуринском районе, сообщило 6 ноября информагентство «Башинформ».



«Работники дорожного хозяйства района положили асфальт во дворе победительницы, жительницы села Исянгулово Лилии Акчуриной», – объяснили в издании.

Оказалось, что среди изданий, на которые Акчурина уже много лет подряд оформляет подписку, есть и газета «Аргументы и Факты».

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Лотерея для подписчиков газет и журналов в районе проводится ежегодно. В качестве приза за подписку на второе полугодия, помимо уже упомянутых пяти тонн асфальта, организаторы разыграли также теленка. 

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Башинформ

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