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Жители Бирска возмутились поведением мужчины в одном из торговых центров

Жители Бирска возмутились поведением мужчины в одном из торговых центров

Бирский район | 07 ноя 2020 | 11:03

Жители Бирска опубликовали в социальных сетях фотографии мужчины, который создавал проблемы и пугал посетителей местного торгового центра «Каприз». Автор поста выразил надежду, что герой публикации узнает себя и постыдится за то, что сделал.



– Мужчина ходит, как у себя по дому. Время 10:30, он пьяный. Ко всем подсаживается, достает своими разговорами. Работники вызвали полицию, они его выводить не стали, поговорив с ним, ушли. Он снова встал и повторял все вышесказанное. Далее он подошёл к нам и, внимание, начал есть еду из моей тарелки руками!, – рассказал очевидец события.

Выложенный пост вызвал бурное обсуждение пользователей социальной сети. Местные жители возмутились таким поведением и отметили, что для мужчины нужно было вызывать психиатрическую помощь, а не полицию.

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Ранее сообщалось о том, что в Бирске бывший зэк ограбил пенсионерку. Грабитель напал на пожилую женщину в подъезде, отобрал пакет с продуктами и деньгами и скрылся.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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