Жители Бирска возмутились поведением мужчины в одном из торговых центров

Бирский район | 07 ноя 2020 | 11:03

Жители Бирска опубликовали в социальных сетях фотографии мужчины, который создавал проблемы и пугал посетителей местного торгового центра «Каприз». Автор поста выразил надежду, что герой публикации узнает себя и постыдится за то, что сделал.







– Мужчина ходит, как у себя по дому. Время 10:30, он пьяный. Ко всем подсаживается, достает своими разговорами. Работники вызвали полицию, они его выводить не стали, поговорив с ним, ушли. Он снова встал и повторял все вышесказанное. Далее он подошёл к нам и, внимание, начал есть еду из моей тарелки руками!, – рассказал очевидец события.



Выложенный пост вызвал бурное обсуждение пользователей социальной сети. Местные жители возмутились таким поведением и отметили, что для мужчины нужно было вызывать психиатрическую помощь, а не полицию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram