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Стало известно, где чаще всего люди заражаются коронавирусом

Стало известно, где чаще всего люди заражаются коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 07 ноя 2020 | 11:08

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1" рассказала, где чаще всего заражаются люди коронавирусом. По ее словам, чаще всего заражение происходит в транспорте.

«К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — высказалась Попова.



Руководитель ведомства порекомендовала россиянам провести новогодние праздник дома, но все же посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе, например, на даче. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии третий день подряд регистрируется смерть от коронавирусной инфекции.

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Источник: gorobzor.ru

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