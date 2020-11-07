Стало известно, где чаще всего люди заражаются коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 07 ноя 2020 | 11:08

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1" рассказала, где чаще всего заражаются люди коронавирусом. По ее словам, чаще всего заражение происходит в транспорте.



«К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — высказалась Попова.







Руководитель ведомства порекомендовала россиянам провести новогодние праздник дома, но все же посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе, например, на даче.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии третий день подряд регистрируется смерть от коронавирусной инфекции.





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