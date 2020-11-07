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На одном из заводов Башкирии устроили эротическую фотосессию

На одном из заводов Башкирии устроили эротическую фотосессию

| 07 ноя 2020 | 11:14

Накануне один из крупных заводов Башкирии устроил фотосессию с участием обнаженных девушек модельной внешности. Об этом сообщает издание "КП-Уфа".



Фотографии необычного для суровых трудящихся тяжелой промышленности действа случайно попали в соцсети. На них девушки с оголенными частями тела позируют прямо на фоне станков и, по всей видимости, в переговорной комнате руководства. К фотосессии организаторы отнеслись профессионально – отстроили в помещениях свет и пригласили фотографов с профессиональной техникой. Подтверждают проведение фотосессии и снимки моделей, которые они выложили в соцсети.

Остается загадкой, в каких целях решили проводить откровенную фотосессию в таком необычном для этого месте. Вполне вероятно, что для заводчан хотят подготовить красочный календарь на 2021 год с участием моделей на фоне рабочей обстановки.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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