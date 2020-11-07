Стала известна личность 59-ой жертвы коронавируса в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 07 ноя 2020 | 14:55

В Минздраве Башкирии рассказали о 59-й жертве коронавирусной инфекции. Смерть от COVID-19 подтвердилась у 58-летнего мужчины из Дюртюлинского района. Сообщается, что у него было два сопутствующих заболевания: гипертоническая болезнь и хронический пиелонефрит.







Отметим, что на 7 ноября в регионе коронавирус выявили у 11446 человек, суточный прирост составил рекордные для осени 103 человека. В стационарах лечатся 259 пациентов, из которых 14 в тяжелом состоянии (трое на ИВЛ). Еще 452 человека проходят лечение амбулаторно.



Количество выявленных случаев внебольничной пневмонией за сутки – 296, уточнили в Минздраве республики.

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