В Башкирии показатели смертности населения вызывают тревогу

| 07 ноя 2020 | 18:09

Росстат опубликовал данные, согласно которым в Башкирии по итогам сентября резко возросла смертность. По данным центра статистики, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатели выросли на треть.







Сообщается, что в сентябре умерли 5016 человек, что на 1175 человек больше, чем в сентябре 2019 года. Аналитики посчитали, что рост составляет 30,6 процента, и уступает только июлю, где рост превысил 50 процентов.



Башкирия по асболютным смертности заняла лидирующую позицию в Поволжье, но в процентной динамике оказалась лишь на седьмом месте.

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