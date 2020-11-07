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В Башкирии показатели смертности населения вызывают тревогу

В Башкирии показатели смертности населения вызывают тревогу

| 07 ноя 2020 | 18:09

Росстат опубликовал данные, согласно которым в Башкирии по итогам сентября резко возросла смертность. По данным центра статистики, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатели выросли на треть.



Сообщается, что в сентябре умерли 5016 человек, что на 1175 человек больше, чем в сентябре 2019 года. Аналитики посчитали, что рост составляет 30,6  процента, и уступает только июлю, где рост превысил 50 процентов.

Башкирия по асболютным смертности заняла лидирующую позицию в Поволжье, но в процентной динамике оказалась лишь на седьмом месте.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии смертность от пневмонии увеличилась в 2 раза. По данным ведомства, количество умерших в 2020 году от пневмонии возросло практически в два раза. Так, в 2019 году от этого заболевания скончалось 860 человек, а в 2020 – 1505.
 
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Источник: gorobzor.ru

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