Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в 2021 году

| 08 ноя 2020 | 16:08

Стали известны даты нерабочих праздничных дней в 2021 году. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан сообщили информацию о днях отдыха в следующем году.



Так, новогодние каникулы будут длиться 10 дней, с 1 по 10 января. Также будем отдыхать с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; 20 июля; с 9 по 11 октября; 4 по 7 ноября; 31 декабря.





Согласно постановлению правительства РФ, выходными будут 5 ноября и 31 декабря.



2 и 3 января в новом году выпали на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их решили перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.



В министерстве труда РБ напомнили, что праздничными днями в новом году являются следующие даты:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

13 мая — Ураза-байрам;

12 июня — День России;

20 июля — Курбан-байрам;

11 октября — День Республики;

4 ноября — День народного единства.

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Фото: newsbash.ru