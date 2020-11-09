В Башкирии пожилые люди на самоизоляции могут оставить заявку на доставку продуктов
| 09 ноя 2020 | 15:23
В Башкортостане колл-центр при региональном исполкоме «Единой России» начинает принимать заявки от граждан категории 65+ и хронически больных. С 10 ноября волонтеры будут доставлять адресатам продукты за счет обратившихся.
«В связи с увеличением количества заболевших мы вынуждены отправить на самоизоляцию жителей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Их в республике более миллиона человек. Практически половина из этого количества живут в Уфе. Наша задача – протянуть им руку помощи», - рассказал руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.
Напомним, заместитель председателя Государственного собрания – Курултая РБ Рустем Ахмадинуров рассказал о начале обязательной самоизоляции с 9 ноября для людей старше 65 лет
Источник: пресс-служба Башкортостанского регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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