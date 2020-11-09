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В Башкирии пожилые люди на самоизоляции могут оставить заявку на доставку продуктов

В Башкирии пожилые люди на самоизоляции могут оставить заявку на доставку продуктов

| 09 ноя 2020 | 15:23

В Башкортостане колл-центр при региональном исполкоме «Единой России» начинает принимать заявки от граждан категории 65+ и хронически больных. С 10 ноября волонтеры будут доставлять адресатам продукты за счет обратившихся.



«В связи с увеличением количества заболевших мы вынуждены отправить на самоизоляцию жителей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Их в республике более миллиона человек. Практически половина из этого количества живут в Уфе. Наша задача – протянуть им руку помощи», - рассказал руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.

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Для начала планируется привлечь порядка 70 добровольцев на автомобилях: это депутаты разных уровней, их помощники, волонтеры «Нашей заботы». Для них создан общий чат. Заявки, поступающие на номер колл-центра 8-800-201-89-03, будут переданы этим автоволонтерам, которые в короткий срок доставят адресату необходимые продукты по списку. К концу текущей недели реестр услуг расширится: заявители смогут попросить привезти лекарства, выданные по рецепту лечащего врача.

Напомним, заместитель председателя Государственного собрания – Курултая РБ Рустем Ахмадинуров рассказал о начале обязательной самоизоляции с 9 ноября для людей старше 65 лет

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Источник: пресс-служба Башкортостанского регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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