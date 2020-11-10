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Погода в Башкирии сегодня, 10 ноября 2020 года: ветер и гололед

Погода в Башкирии сегодня, 10 ноября 2020 года: ветер и гололед

| 10 ноя 2020 | 08:32

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на ближайшие два дня. В Башкирии 10 и 11 ноября будет снежно и холодно. Обещают также ветер и гололедицу. 

10 ноября по прогнозу ночью ожидают местами небольшой снег, днем небольшой снег, в отдельных районах до умеренного. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +1,-4°. 



11 ноября небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, днем +1,-4°. 

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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