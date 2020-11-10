Жители Дюртюлинского района из-за отстутствия нормальной дороги обратились за помощью к Хабирову

Дюртюлинский район | 10 ноя 2020 | 11:40

Жительница Дюртюлинского района обратилась за помощью к Главе региона Радию Хабирову. В письме, опубликованном на сайте электронной приемной, она рассказала, что в селе Миништы нет дороги.







По словам женщины, в конце 90-х годов прошлого столетия, благодаря усилиям народного поэта РБ Назара Наджми, было начато асфальтирование. Однако после его смерти работы завершены не были. Сельчан беспокоит проблемный участок при подъеме на улицу Заовражная. Из-за глиняной почвы во время осадков затруднен проезд транспорта. Кроме того, пройти пешком тоже невозможно.

— Проблема отсутствия асфальтированной дороги вызывает иную, более существенную – невозможность проезда автомобилей жителей и скорой помощи. Ранее силами органов местной администрации были проведены работы по улучшению дороги, но результат предыдущих работ не изменил ситуацию. Необходим асфальт. Радий Фаритович, прошу вас как можно скорее разрешить нашу проблему, ввиду того, что пандемия короновируса обострила необходимость скорейшего решения этой проблемы, — написала жительница села.

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Фото: социальные сети