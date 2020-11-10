Мусульманам России запретили вступать в брак с представительницами других религий

| 10 ноя 2020 | 17:04

В России федеральное духовное правление мусульман запретило вступать в браки с представительницами других религий. Соответствующее богословское заключение появилось на сайте организации.







В документе отмечается, что браки возможны лишь в единичных случаях по разрешению местного муфтия.



По мнению ДУМ РФ, для прочности брака между мужем и женой необходимы общие религиозные ценности.

«Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», — отмечено в документе.

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Отмечается, что в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая приравнивает Иисуса к божьим посланникам вместе с Мухаммедом. Кроме того, девушка должна быть готова следовать предписаниям Корана.