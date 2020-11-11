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Погода в Башкирии сегодня, 11 ноября 2020 года: выпадет мокрый снег

Погода в Башкирии сегодня, 11 ноября 2020 года: выпадет мокрый снег

| 11 ноя 2020 | 08:34

В Башкирии продолжится снежная и прохладная погода.

По данным синоптиков регионального гидрометцентра, сегодня, 11 ноября, в регионе выпадет небольшой мокрый снег. Местами возникнут гололед и снежные накаты. Ветер западный, северо- западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2,-7°, а  днем потеплеет до +1,-4°.



Завтра, 12 ноября, ожидается резко похолодание. Столбик термометра ночью покажет -7, -14°. Днем температура воздуха поднимется до -1,-6°.На дорогах сохранится гололедица. Также прогнозируются осадки в виде снега. Ветер западный с переходом на северный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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