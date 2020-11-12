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Погода в Башкирии сегодня, 12 ноября 2020 года: снег и холод
| 12 ноя 2020 | 08:32
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 12 и 13 ноября. В республике, по данным синоптиков, ожидается снег, минусовая температура и порывистый ветер.
12 ноября небольшой снег, днем по северу до умеренного. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -1,-6°.
13 ноября небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер западный с переходом на северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем -2,-7°.