Погода в Башкирии сегодня, 12 ноября 2020 года: снег и холод

| 12 ноя 2020 | 08:32

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 12 и 13 ноября. В республике, по данным синоптиков, ожидается снег, минусовая температура и порывистый ветер.



12 ноября небольшой снег, днем по северу до умеренного. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -1,-6°.







13 ноября небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер западный с переходом на северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем -2,-7°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram