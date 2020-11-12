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Пилот самолета, траекторией полета, "нарисовал" член в небе над Башкирией
| 12 ноя 2020 | 12:29
Пилоты пассажирского самолета нарисовали в небе над Башкирией… мужской половой орган. Это видно на специальном сайте, который отображает траекторию полета всех самолетов мира.
Таким образом пилоты авиакомпании «Победа» решили поддержать Артему Дзюбу, нападающего «Зенита» и сборной России. Согласно информации, самолет летел из Москвы в Екатеринбург.
Сначала лайнер Boeing-737 летел по обычной траектории для этого маршрута, но над Нефтекамском решил нарезать круги, чтобы получилось изображение, похожее на мужской половой орган.
В авиакомпании не стали прямо отрицать связь траектории самолета с фаллическим символом и лишь предположили, что капитан лайнера мог таким образом выразить поддержку футболисту и свое отношение к его травле.