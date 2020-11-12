Жители Бирска устроили одиночные пикеты против дистанционного обучения в школах

Бирский район | 12 ноя 2020 | 20:45

В городе Бирске местные жители взбунтовались против дистанционного обучения у школьников. 8 ноября горожане провели два одиночных пикета. Таким образом они выразили свою солидарность Всероссийской акции «За детей, против дистанционки».







Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, полицейские узнали о публичных мероприятиях через социальные сети – одна из групп «ВКонтакте» вела прямую трансляцию.



При проверке стало известно, что пикеты проходили в городском парке и возле здания Управления образования Бирского района. Их участниками стали преподаватель истории и безработная местная жительница. Они держали перед собой плакаты, на которых были написаны критические лозунги о том, что удаленное обучение скажется на развитии детей, а коронавирус не повод для введения ограничений.



Напомним, в Башкирии школу посещают только 1-5 и 11 классы. Остальные учатся дистанционно.

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Ранее сообщалось о том, что в Бирске ведется строительство поликлиники для детей и взрослых . На сегодняшний день строители пока возвели четыре этажа здания детского медучреждения, и скоро приступят к отделочным работам. Объект в целом будет введён в эксплуатацию в конце 2021 года.



