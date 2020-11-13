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Погода в Башкирии сегодня, 13 ноября 2020 года: морозно

Погода в Башкирии сегодня, 13 ноября 2020 года: морозно

| 13 ноя 2020 | 08:34

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие дни.

Так, сегодня, 13 ноября, по региону пройдет снег. Ветер западный с переходом на северный умеренный, ночью местами порывы до сильного. На дорогах ожидаются гололедица и снежный накат. Температура воздуха ночью составит -8°, местами будет похолодание до -13°. Днем столбик термометра покажет -2,-7°.



Завтра, 14 ноября, прогнозируется ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, в отдельных районах -15,-20°, днем потеплеет до -6°. Также осадки ожидаются в виде снега.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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