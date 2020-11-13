В Иглинском районе из-за регулярных проблем с электричеством гибнет домашняя птица

Иглинский район | 13 ноя 2020 | 09:12

В частных домах Иглино на протяжении многих лет регулярно происходят отключения электричества. Об этом сообщили местные жители на сайте электронной приемной правительства республики. По словам граждан, отключение может быть на весь день или всю ночь. За это время дома остывают, люди мерзнут. По-мимо жителей страдают от перебоев домашние животные. Во время одного из отключений, которое длилось 8 часов, погибли все перепелята из инкубатора. Однако, несмотря на многочисленные жалобы, местные руководители никак не исправляют ситуацию.







— Просим администрацию Радия Хабирова взять данный вопрос на контроль и решить проблему с постоянными перебоями электроснабжения. Не пересылайте наше обращение в Иглинскую администрацию. Мы уже убедились, что они не в состоянии решить проблему самостоятельно, — написали граждане.

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Напомним, ранее сообщалось о семье из Иглино, которая не может закончить строительство дома за все тех же проблем с электроснабжением. Молодая женщина переехала в поселок по государственной программе, чтобы работать ветеринаром. Однако она, ее муж и двое детей рискуют остаться без жилья.