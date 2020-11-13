Силач из Башкирии Эльбрус Нигмауллин попытался "поднять рубль со дна" в шоу "Вечерний Ургант" | видео

| 13 ноя 2020 | 11:02

Накануне, 12 ноября, спортсмен Эльбрус Нигматуллин выступил в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Во время прямого эфира мужчина рассказала о своих первых тренировках. По его словам, он сооружал спортивный инвентарь из сельхозтехники.





«В далекие советские времена я начал разбирать сельскохозяйственную технику. Жил в деревне, про штанги и гантели там никто не слышал. Мне приходилось своими руками делать спортивный инвентарь из того, что было, из техники, которая вышла из строя. Колеса от гусеничного трактора были моими первыми блинами штанги. Одно колесо весило 16-17 килограмм. Начинал с парочки, потом стало мало, пошел за второй. Благо техники было много», — рассказал Эльбурс Нигматуллин.

Напомним, спортсмен 5 ноября установил мировой рекорд, отбуксировав 36-тонный самолет на 25 метров. Ведущий популярного телепроекта Иван Ургант предложил Эльбрусу Нигматуллину передвинуть мавзолей Ленина, экс-президента США Дональда Трампа и поднять со дна российский рубль.









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Фото: скриншот