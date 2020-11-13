В Салаватском районе открыли бюст Артуру Ахметханову
Салаватский район | 13 ноя 2020 | 14:27
В селе Малояз Салаватского района Башкирии произошло очень важное событие: здесь появился бюст генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.
— В преддверии дня рождения Артура Фарвазовича Ахметханова, ему бы исполнилось 58 лет, мы решили открыть бюст нашему земляку, другу, соратнику, видному государственному деятелю, настоящему патриоту нашей республики, — высказался в ходе торжественной церемонии Глава Башкирии Радий Хабиров. — Мы очень хотим, чтобы молодёжь Салаватского района помнила, какой у них есть легендарный человек.
Как отметил Радий Хабиров, подобные памятники — хорошее, большое дело, чтобы наша молодежь росла на примере таких ярких и интересных людей, которых на сегодня не так много.
Радий Хабиров побывал в парке культуры и отдыха Малояза, где возложил цветы к памятнику Воину-победителю. В прошлом году район получил 2,5 миллиона рублей на благоустройство парка в райцентре. Здесь были обновлены постаменты под обелиски Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы. Ремонту подвергся памятник Воину-победителю, а кроме того, был установлен обелиск труженикам тыла. В текущем году в парке снова произошли изменения: была смонтирована спортплощадка с особым резиновым покрытием и спортивными тренажёрами (300 тысяч рублей из местного бюджета). А представители трёх родов Вооружённых Сил России за счёт внебюджетных средств установили в парке обелиски-символы ВДВ, ВМФ и погранвойск.