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В Салаватском районе открыли бюст Артуру Ахметханову

В Салаватском районе открыли бюст Артуру Ахметханову

Салаватский район | 13 ноя 2020 | 14:27

В селе Малояз Салаватского района Башкирии произошло очень важное событие: здесь появился бюст генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.



— В преддверии дня рождения Артура Фарвазовича Ахметханова, ему бы исполнилось 58 лет, мы решили открыть бюст нашему земляку, другу, соратнику, видному государственному деятелю, настоящему патриоту нашей республики, — высказался в ходе торжественной церемонии Глава Башкирии Радий Хабиров. — Мы очень хотим, чтобы молодёжь Салаватского района помнила, какой у них есть легендарный человек.

Как отметил Радий Хабиров, подобные памятники — хорошее, большое дело, чтобы наша молодежь росла на примере таких ярких и интересных людей, которых на сегодня не так много.

В Салаватском районе одной из школ присвоили имя Артура Ахметханова

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— Выходец из маленькой деревеньки Турналы стал генерал-лейтенантом, был министром внутренних дел субъекта Российской Федерации, всю свою жизнь отдал защите интересов граждан и общественного строя, — подчеркнул руководитель региона. — Светлая ему память!
Начальник штаба — первый заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии России, генерал-лейтенант Руслан Султыгов поблагодарил за принятие решения увековечить память боевого товарища, отметив, что сегодня для Салаватского района — знаменательный день.
— Спасибо вам, что приняли решение увековечить память нашего боевого товарища, человека, с которым мы прошли нелёгкие пути совместной службы и работы на территории не только Башкортостана, но и Северо-Кавказского региона, — сказал Руслан Султыгов.


Радий Хабиров побывал в парке культуры и отдыха Малояза, где возложил цветы к памятнику Воину-победителю. В прошлом году район получил 2,5 миллиона рублей на благоустройство парка в райцентре. Здесь были обновлены постаменты под обелиски Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы. Ремонту подвергся памятник Воину-победителю, а кроме того, был установлен обелиск труженикам тыла. В текущем году в парке снова произошли изменения: была смонтирована спортплощадка с особым резиновым покрытием и спортивными тренажёрами (300 тысяч рублей из местного бюджета). А представители трёх родов Вооружённых Сил России за счёт внебюджетных средств установили в парке обелиски-символы ВДВ, ВМФ и погранвойск.

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Источник: i-gazeta.com

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