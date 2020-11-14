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Погода в Башкирии сегодня, 14 ноября 2020 года: существенно похолодает

Погода в Башкирии сегодня, 14 ноября 2020 года: существенно похолодает

| 14 ноя 2020 | 10:32

Синоптики «Башгидрометцентра» передали о характере погоды в грядущие выходные. По словам экспертов, 14 и 15 ноября в регион придут настоящие зимние холода и температура воздуха сильно опустится. 

14 ноября местами ожидается небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, местами -16,-21°, днем -5,-10°, местами до -15°.



15 ноября преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-10°, на окраинах до -14°, днем -7,-9°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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