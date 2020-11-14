Мать Ульфата Мустафина обратилась к жителям Башкирии

| 14 ноя 2020 | 10:50

Мама умершего мэра Уфы Ульфата Мустафина Миляуша Мухаматшариповна обратилась к жителям Башкирии. Женщина отметила, что это большая утрата. Она поблагодарила за поддержку в тяжелые дни.







«Для нас это большая утрата. Спасибо всем, кто поддержал нашу семью и оказал помощь в организации похорон моего сына. Особая благодарность Главе РБ Радию Фаритовичу Хабирову, Премьер-министру Правительства РБ Андрею Геннадьевичу Назарову, Руководителю Администрации Главы РБ Александру Геннадьевичу Сидякину, Администрации Уфы, главам администраций Чекмагушевского и Дюртюлинского районов, уфимцам, землякам и односельчанам. Пусть Аллах хранит вас и ваши семьи. Берегите себя и своих близких», — сообщила женщина.



Также Миляуша Мухаматшариповна выразила надежду, что проекты Ульфата Мустафина доведут до конца.



Напомним, ранее сообщалось, что мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от коронавируса.





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Фото: администрация Уфы