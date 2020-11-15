Погода в Башкирии сегодня, 15 ноября 2020 года: будет холодно

| 15 ноя 2020 | 10:59

В Башкирии похолодает. Об этом сообщает Башгидрометцентр.



Если сегодня, 15 ноября, столбик термометра опустится максимум до -18 °C, то уже завтра все изменится.







По данным синоптиков 16 ноября в республике температура воздуха ночью может опуститься и до -20... -25 °C, днем ожидается -9... -14 °C, местами до -18 °C. 17 ноября сохранится такая же погода. При этом осадков ждать не стоит, поэтому порадоваться новогоднему настроению не удастся.

— По сведениям Гидрометцентра России, вторая декада ноября ожидается холодной, на 2 °C ниже нормы, — сообщили синоптики.









Народные приметы на этот день, 15 ноября – «Акиндин и Пигасий», «Житницы»:- Если в этот день много снега выпадет, то весной полноводье будет.- Если на дорогах грязь, то до начала декабря продержится тёплая погода.- Услышать крик снегирей – к морозам.- Галки и синицы летают – к снегопаду.- Если небо тучами затянуло, то скоро потеплеет.- Облака плывут против ветра – к снегу.- Вороны кричат в сторону юга – к теплу.- Атмосферное давление понижается – к облачной погоде, с осадками.- Шишек кедровых урожай бедный – к слабой зиме.- Что в этот день загадаешь, то обязательно в ближайшем будущем сбудется.- Если до заката солнца попросить прощения у людей, которых обидели, то жить станет легче и веселее.- В этот день хорошо покупать одежду, считается, что она долго прослужит. Главное – выбирать не самую дешёвую.- Если у девушки внезапно сильно застучит сердце, то где-то недалеко ходит её суженый.

- Растение дня — пшеница. Целительные свойства этого растения известны с глубокой древности. Проросшие зерна пшеницы, кроме питательных веществ, очень важных витаминов (в том числе и витамина Е - витамина молодости). Регулярный приём в пищу проросших зёрен пшеницы оказывает на организм общеоздоравливающее действие. Эти зёрна можно есть как сами по себе (но при этом очень тщательно пережевывать), так и в виде каши. Взять 100 г зёрен, тщательно промыть холодной проточной водой, затем залить холодной кипячёной водой (вода должна едва покрывать их) и поставить посуду в тёплое место на сутки. Затем воду слить, зерна перебрать, пропустить через мясорубку и получившуюся массу залить кипятком (кипяток должен едва прикрывать массу), перемешать, укутать и подождать, пока каша не остынет. Её ни в коем случае нельзя варить. Есть её надо тёплой, добавив немного соли и масла. Хранить такую кашу нельзя.





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