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В соцсетях появилась фотография резко изменившейся Каринэ Хабировой

В соцсетях появилась фотография резко изменившейся Каринэ Хабировой

| 15 ноя 2020 | 18:26

В сети появилась фотография с изрядно изменившейся супругой главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ. Снимок на своей странице в инстаграме опубликовал популярный певец татаро-башкирской эстрады Элвин Грей. На фото первая леди республики стоит между артистом и известным стилистом Сердаром Камбаровым.



– Всегда рад встрече с очаровательной [Каринэ Хабировой]. Сегодня утром мне посчастливилось стать гостем её проекта "Территория женского счастья, – написал Грей в посте.

Это было бы обычное светское фото, если бы не одно «но». У Каринэ на снимке виден округлый животик. По всей видимости, слухи об очередной, третьей беременности жены руководителя региона, которые появились в октябре, оказались правдой.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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