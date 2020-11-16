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Погода в Башкирии сегодня, 16 ноября 2020 года: морозы не отступают

Погода в Башкирии сегодня, 16 ноября 2020 года: морозы не отступают

| 16 ноя 2020 | 08:39

В Башкирии сохранится холодная погода.

Так, сегодня, 16 ноября, температура воздуха ночью составит -15,-20°. В отдельных районах термометр покажет -26°. Днем теплеет до -13°, местами -19°. Осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-западный слабый.



Завтра, 17 ноября, температура воздуха установится -12,-17°, местами -20,-25°. Днем столбик термометра покажет -7,-12°. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

Народные приметы на 16 ноября:

  • Снег выпал на мерзлую землю – следующий год будет урожайным. Если человек родился 16 ноября, то его талисманом является оникс. Именинник, скорее всего, будет мастером на все руки.
  • Морозный день 16 ноября  – следующий год для крестьянина будет неудачным .
  • В печи сильно дрова горят – ожидай бурю в ближайшее время .
  • Облака низко плывут по небу – примета, что вскоре наступит по-настоящему зимняя стужа .
  • Лед встал на реке – можно надеяться на хороший урожай в следующем году .
  • Вечером 16 ноября ударил мороз – зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур .
  • Крот роет нору на северной стороне – будет оттепель, на западной – сырая погода, на южной – холода, на восточной – всю зиму будет тепло и сухо.
  • Мыши начали рыть норы – жди стужу .
  • Снег 16 ноября уже лежит, но еще не все листья опали с деревьев – год будет неурожайным.
  • Дрова в печи не горят – наступит оттепель. Сильное пламя, напротив, предвещает сильные снегопады и бураны .
  • Дым столбом идет – согласно приметам, жди холодов .
  • Если необходимо уйти далеко из дома в этот день, нужно обязательно прочесть молитву.
  • Если использовать духи в этот день, то ни один дух не привяжется.


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Источник: gorobzor.ru

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