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Погода в Башкирии сегодня, 16 ноября 2020 года: морозы не отступают
| 16 ноя 2020 | 08:39
В Башкирии сохранится холодная погода.
Так, сегодня, 16 ноября, температура воздуха ночью составит -15,-20°. В отдельных районах термометр покажет -26°. Днем теплеет до -13°, местами -19°. Осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-западный слабый.
Завтра, 17 ноября, температура воздуха установится -12,-17°, местами -20,-25°. Днем столбик термометра покажет -7,-12°. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый.