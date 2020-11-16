В Белорецком районе побит рекорд низкой температуры для ноября

Белорецкий район | 16 ноя 2020 | 09:53

Село Уткалево в Белорецком районе Башкирии прославилось своей холодной погодой. Температура воздуха зимой тут опускается до -49°, в летние месяцы держится на отметке -5°. Новый температурный рекорд был побит и сегодня, 16 ноября. Столбик термометра упал до -31°.







Однако местных жителей подобными заморозками не удивить. Село находится в низине, именно поэтому сюда спускается холодный воздух. Поэтому люди давно привыкли к отсутствию тепла. Местные жители стараются реже выходить из дома и сильнее топить печи. Переживают только за домашних животных, которым подобные заморозки могут навредить.



Ранее сообщалось об авария в Белорецком районе. Здесь лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, пострадали 4 человека.





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