В Стерлитамаке сложилась тяжелая экологическая обстановка

Стерлитамакский район | 16 ноя 2020 | 10:26

Жители Стерлитамака пожаловались на экологическую обстановку в городе. Ночью в воздухе видны черные выбросы, а из-за сточных вод в реках гибнет рыба, сообщает bash.news. По словам жителей, она имеет запах краски и при готовке разлагается. Река из пресноводной превращается в морскую.







Эксперты и горожане считают, что вред природе наносят предприятия ОАО «Синтез-Каучук» и ОАО «СНХЗ». Очистные воды первого завода используются для обработки хлоридов, но без соответствующих экологических норм. У второго – имеется шламонакопитель. Он предназначен для очистки сточных вод. Однако, как выяснилось, он не используется и давно зарос. Для того, чтобы узнать, какой урон успела причинить промышленность, доктор химических наук Марс Сафаров взял для анализа пробу воды из реки Белой. Результаты оказались неудовлетворительными. Уровень минерализации, цвета, мутности и наличие марганца превысил нормы. По мнению химика, с экологической политикой города нужно что-то делать.

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Журналисты bash.news выяснили, что сами владельцы заводов на сегодняшний день находятся за границей. Один из них в розыске – мужчина стал участником двух уголовных дел. На самих предприятиях сотрудники утверждают, что никаких нарушений нет, с экологической точки зрения у них все в порядке.