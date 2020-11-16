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В Уфе преподаватели художественной школы спели гимн России перед зданием правительства Башкирии

В Уфе преподаватели художественной школы спели гимн России перед зданием правительства Башкирии

Уфа | 16 ноя 2020 | 17:45

Сегодня, 16 ноября, активисты и преподаватели из художественной школы № 1 в Уфе пришли к Белому дому и спели гимн России. Об этом на своей странице рассказала активистка Алла Яковлева.

— Мы пишем письма в больших количествах в правительство республики, — сказал активист Рамиль Мустаев. — Но ответов, которые нам нужны, мы не получаем.



Исполнением гимна перед правительственным зданием активисты решили привлечь внимание к своим проблемам, которые, по их словам, никто не хочет решать. Например, учителя художки требуют построить для школы здание — сейчас учебное заведение вынуждено снимать помещение Школы искусств. Несмотря на то что художка существует уже 60 лет, своего здания у нее до сих пор нет.

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Источник: ufa1.ru
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